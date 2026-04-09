Британският посланик: Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно

Британското посолство организира пътуваща изложба по повод 150 години от Априлското въстание
Този месец отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По този повод британското посолство организира пътуваща изложба, която ще разкаже за връзката на Уилям Гладстон с въстанието. Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси беше гост в "Денят започва".
Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: "С нашата изложба искаме да покажем на българите какво е било въздействието на въстанието върху Великобритания – върху общественото мнение и върху британската политика. Гладстон е написал книгата "Българските ужаси и източният въпрос", която имала огромно влияние върху общественото мнение и била публикувана в около 200 000 копия само за три месеца."
Изложбата ще бъде открита на 15 април в София и ще остане до 2 май, след което ще гостува в Копривщица. През юни ще бъде във Велико Търново и Русе, а накрая – във Варна през август. Тя е интерактивна и включва видео материали, разговори с дигитален Уилям Гладстон, снимки и документи от епохата на Априлското въстание.
Задавам въпроси към него относно Априлското въстание – защо е решил да напише книгата и какъв е бил интересът му като британски политик. Нищо лично за него – важното е, че Гладстон е направил това, което е правилно и морално, въпреки че не е било в интерес на Великобритания. По това време било очевидно кой е агресор и кой е жертва, коментира Н.Пр. Натаниел Копси.
Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: "Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно. Днес имаме международни институции като ООН, които могат да определят кой е прав и кой не е, но през XIX век това не съществувало."
Копси изтъкна значението на сътрудничеството между Великобритания и България в съвременния геополитически контекст:
Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: "България е приятел и партньор на Великобритания – работим заедно в подкрепа на Украйна и в борбата срещу руската агресия. Също така се стремим да защитим границите на Европа и да предотвратим незаконната миграция, която е приоритет номер едно за нашето правителство във Великобритания."