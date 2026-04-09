Британският посланик: Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно

Този месец отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По този повод британското посолство организира пътуваща изложба, която ще разкаже за връзката на Уилям Гладстон с въстанието. Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси беше гост в "Денят започва".

Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: "С нашата изложба искаме да покажем на българите какво е било въздействието на въстанието върху Великобритания – върху общественото мнение и върху британската политика. Гладстон е написал книгата "Българските ужаси и източният въпрос", която имала огромно влияние върху общественото мнение и била публикувана в около 200 000 копия само за три месеца."

Изложбата ще бъде открита на 15 април в София и ще остане до 2 май, след което ще гостува в Копривщица. През юни ще бъде във Велико Търново и Русе, а накрая – във Варна през август. Тя е интерактивна и включва видео материали, разговори с дигитален Уилям Гладстон, снимки и документи от епохата на Априлското въстание.

Задавам въпроси към него относно Априлското въстание – защо е решил да напише книгата и какъв е бил интересът му като британски политик. Нищо лично за него – важното е, че Гладстон е направил това, което е правилно и морално, въпреки че не е било в интерес на Великобритания. По това време било очевидно кой е агресор и кой е жертва, коментира Н.Пр. Натаниел Копси.

Н.Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: "Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно. Днес имаме международни институции като ООН, които могат да определят кой е прав и кой не е, но през XIX век това не съществувало."

