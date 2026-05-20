В 783 училищата в страната се провежда изпитът по български език и литература за зрелостниците. Той официално започва в 8.30 часа. Вече беше изтеглен тема 8 за въпрос 41, по който може да се пише интерпретативно съчинение или есе.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "Не само на 41-а задача, изтеглената комбинация, т.е. изтегленото число е 8, но всички останали компоненти бяха генерирани в присъствието на зрелостници. Разбира се, на всички зрелостници ще пожелая да са спокойни, да са уверени, да четат внимателно, да покажат това, което са натрупали като знания и умения в продължение на цялото си училищно обучение и преди всичко да разчитат на собствените си сили."

Колко точно дванайстокласници ще се явят ще стане ясно след приключването на матурата по-късно днес.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "В съдържателно отношение всичко е познато на зрелостниците. По традиция работят върху 41 задачи, които са в изпитния вариант, в рамките на 4 астрономически часа. Максималният брой точки, които могат да получат, е 100. Чисто в организационно отношение е направена една крачка, която да ги облегчи. В процедурата засекретяване на изпитните работи, вместо да откъсват идентификационната си бланка и да я поставят в малко пликче, по технически начин изпитната им работа се анонимизира, така че трябва да са спокойни, че проверката на изпитните работи се осъществява в анонимна среда."

Евгения Костадинова отново подчерта, че не е имало изтичане на информация за матурите от страна на образователното министерство, а само сигнали, които не са се потвърдили или проблем на ниво училища.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "Всичко по отношение на държавните зрелостни изпити се осъществява в контролирана среда, в присъствието на представители на Главна дирекция "Национална полиция" и други правоохранителни органи. Така че нека вашите зрители нямат притеснение. Всичко е в контролирана среда и при стриктни мерки за сигурност."

Тази година зрелостниците могат да показват изискваната по закон бележка за достъп до матурата и в електронен формат. Освен бележката, те трябва да носят документ за самоличност и химикалка, която да пише с черен цвят.

