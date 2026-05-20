В 783 училищата в страната се провежда изпитът по български език и литература за зрелостниците

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Чете се за: 02:45 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В 783 училищата в страната се провежда изпитът по български език и литература за зрелостниците. Той официално започва в 8.30 часа. Вече беше изтеглен тема 8 за въпрос 41, по който може да се пише интерпретативно съчинение или есе.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "Не само на 41-а задача, изтеглената комбинация, т.е. изтегленото число е 8, но всички останали компоненти бяха генерирани в присъствието на зрелостници. Разбира се, на всички зрелостници ще пожелая да са спокойни, да са уверени, да четат внимателно, да покажат това, което са натрупали като знания и умения в продължение на цялото си училищно обучение и преди всичко да разчитат на собствените си сили."

Колко точно дванайстокласници ще се явят ще стане ясно след приключването на матурата по-късно днес.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "В съдържателно отношение всичко е познато на зрелостниците. По традиция работят върху 41 задачи, които са в изпитния вариант, в рамките на 4 астрономически часа. Максималният брой точки, които могат да получат, е 100. Чисто в организационно отношение е направена една крачка, която да ги облегчи. В процедурата засекретяване на изпитните работи, вместо да откъсват идентификационната си бланка и да я поставят в малко пликче, по технически начин изпитната им работа се анонимизира, така че трябва да са спокойни, че проверката на изпитните работи се осъществява в анонимна среда."

Евгения Костадинова отново подчерта, че не е имало изтичане на информация за матурите от страна на образователното министерство, а само сигнали, които не са се потвърдили или проблем на ниво училища.

Евгения Костадинова, директор на дирекция в МОН: "Всичко по отношение на държавните зрелостни изпити се осъществява в контролирана среда, в присъствието на представители на Главна дирекция "Национална полиция" и други правоохранителни органи. Така че нека вашите зрители нямат притеснение. Всичко е в контролирана среда и при стриктни мерки за сигурност."

Тази година зрелостниците могат да показват изискваната по закон бележка за достъп до матурата и в електронен формат. Освен бележката, те трябва да носят документ за самоличност и химикалка, която да пише с черен цвят.

#генериране на вариант #електронна бележка #БЕЛ #матури за 12 клас #промени

СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия"
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос"
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
