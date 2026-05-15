Доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно и.д. ректор на Софийския университет

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май 2026 г. доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

Заповедта, издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „в“ от Закона за висшето образование във връзка с предсрочно прекратяване на мандата на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по негово желание, предвижда временно изпълняващият длъжността ректор да изпълнява всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище.

Временно изпълняващият длъжността ректор се задължава да продължи изпълнението на Политиката за развитие на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.