Преди изпитите след седми клас: Повече паралелки в София, но и по-сериозна конкуренция

Важна информация за седмокласниците и техните родители. В столицата тази година има повече паралелки и по-малко седмокласници, отколкото през миналата. Това обаче не трябва да успокоява, казват от Регионалното управление по образованието, защото конкуренцията за най-желаните училища пак ще е голяма. Промени в изпитите тази година няма, има обаче 13 нови професии в гимназиите.

Столичното 22-ро училище, със своя профил с английски и испански език, е едно от най-предпочитаните през последните години. Питам седмокласниците как върви подготовката им.

Андрея Григорова, 7 клас, 22-ро СУ: "Имам затрудения с математика, предмета, много не го разбирам, но иначе мисля,че ще се справя." Елена Владимирова, 7 клас, 22-ро СУ: "Има задачи, където се иска повече логика, а това е трудно." Теодор Мустаков, 7 клас 22-ро СУ: "Още не съм решил в кое училище, но искам или с език испански или с физика и астрономия. Димо Дунков, директор на 22-ро СУ: "Училището е в десетката в София, едно от най-желаните и смятам, че за поредна година ще постигнем отлични резултати."

В София тази година паралелките са с 10 повече от миналата заради многото кандидати от страната. Профилираните остават повече - 218 срещу 202 професионални. В същото време седмокласниците са около 11 800 или с 200 деца по-малко от миналата година. Ще има ли по-малка конкуренция?

Елеонора Лилова, началник на РУО-София: "Мисля, че това няма да им помогне. Конкуренцията расте, защото учениците се подготвят все по-добре и баловете в последните години като че ли се увеличават."

Броят на езиковите паралелки намалява с две. Те стават професионални- екскурзоводство с интензивно изучаване на италиански и английски. Продължава тенденцията към увеличаване на професионалните паралелки, те нарастват с 23. Има 13 нови професии - сред тях актьорство, организиране на събития, киберсигурност.

Промени в изпитите няма след като бившият министър Красимир Вълчев оттегли предложението математиката да включва и задачи от природните науки. Според Елеонора Лилова обаче идеята не трябва да отпада.

Елеонора Лилова, началник на РУО-София:"Учениците биха могли да се справят с вариантите и интегрирани и каквито и варианти да им предложим, защото наистина вече децата са много интелигентни и адаптивни."

Все пак има два нови момента. Първият - че от тази година списъкът с хронични заболявания отпада. Комисия с педиатър ще насочва учениците към паралелките. А вторият- в професионалните паралелки вече няма да има "специалности", а "професии".

Елеонора Лилова, началник на РУО-София: "Хубаво е родителите да бъдат информирани заедно с учениците, защото например "Програмист на изкуствен интелект" вече е професия "Интелигентни системи"."

Тази година Регионалното управление ще качва на сайта си инфографики, които ще са като пътна карта за кандидат-гимназистите. - кога са изпитите, кога излизат класиранията, как се формира бала, как става записването.