Нови правила за социалните мрежи за деца в Европа

Европа обмисля нови правила за възрастта, на която децата могат да започнат да използват социални мрежи. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че се подготвят специални закони, които да предпазват децата онлайн.

Според нея много от приложенията са направени така, че да привличат вниманието ни твърде дълго, което може да бъде вредно. Идеята не е да се забрани интернет, а да се спре практиката големите компании да използват свободно данните на най-малките.

Вече се проверяват популярни платформи като TikTok, Instagram и Facebook, за да се види дали спазват превилата за безопасност.

Всички деца и родители скоро ще разберат какви ще бъдат новите правила за безопасно сърфиране. Целта е интернет да бъде място за учение и забавление, а не капан за вниманието на младите хора. Според експертите, най-важното е децата да бъдат защитени от неподходящо съдържание и опасни технологии.