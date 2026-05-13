Десет държави продължават към финала на „Евровизия“

Десет държави се класираха за големия финал на песенния конкурс „Евровизия“ след първия полуфинал. На сцената излязоха общо 17 изпълнители, а сред класиралите са едни от фаворитите на зрителите – Гърция и Финландия.

Германия и Италия също участваха в шоуто, но те вече имат място на финала, защото са част от т.нар. „голяма петорка“ на конкурса. Тази година правилата са променени и освен зрителите, точки дават и национални журита.

Българската певица DARA ще открие втория полуфинал на 14 май, който зрителите ще могат да гледат по БНТ от 22:00 часа.