Десетки фалшиви здравни книжки за работа в заведения са открити във Варна

Издаването на фалшиви здравни книжки за работа в заведения и хранителни обекти, разследва полицията във Варна. Задържан е 60-годишен мъж, който е изготвял неистински медицински документи. Той е известен на полицията, но до момента не е осъждан.

По време на операцията са претърсени търговски обекти, медицински складове, заведения за хранене и частно жилище. Намерени са над 100 фалшиви здравни книжки и медицински свидетелства за започване на работа и на шофьорски курсове. Иззети са документи, предмети и пари, за които се предполага, че са свързани с престъпната дейност.

д-р Цонко Паунов, директор на РЗИ - Варна: "Имаме случаи - тези случаи се регистрират и тези, които са нарушили, понасят санкциите. С електронизацията това става вече много по-лесно и много по-проследимо. Въвежда се името, въвеждат се номерата на съответните изследвания и номерата на книжката."

Здравната книжка удостоверява, че служителят е преминал необходимите медицински изследвания. Документът се вписва в регистри и подлежи на ежегодна проверка и заверка.

д-р Цонко Паунов, директор на РЗИ - Варна: "Ние имаме подписите на всички лекари, ние имаме печатите на всички лаборатории и подписите на лабораторните лекари като образци, които нашите служители сравняват при всяка презаверка на тези книжки. Между 100 и 300 лева е глобата."

Като механизъм за контрол ресторантьорите предлагат създаването на единен регистър.

Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна: "В момента, в който книжката е представена, собственикът на заведението няма абсолютно никакъв механизъм за проверка дали тя е истинска или фалшива. Когато човек кандидатства за работа, собственикът на заведение влиза в регистъра и си проверява серийния номер на здравната книжка, дали е валидна."

За изготвяне на фалшиви медицински документи наказанието може да бъде до 8 години лишаване от свобода.

#работа в заведения #здравни книжки #фалшиви здравни книжки #Варна

