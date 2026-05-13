България на консултативно съвещание по Антарктическия договор в Япония

България участва в 48-ото консултативно съвещание по Антарктическия договор в Хирошима, Япония. Форумът беше официално открит на 12 май от министрите на външните работи и екологията на Япония и кмета на града. Държавите обсъждат важни теми, свързани с науката, екологията и опазването на Южния полюс.

България е пълноправен член на договора от 1998 г. и участва във взимането на решения за научните изследвания и дейностите на Ледения континент. По време на съвещанието ще се разглеждат кандидатурите на Канада, Беларус и Турция за консултативен статут.

В българската делегация участват учени и представители на външното министерство, сред които е проф. Христо Пимпирев.