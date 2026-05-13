Националният конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“ ще се проведе на 6 юни в Чирпан

На 6 юни в Чирпан ще се проведе 35-то издание на Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“. Това съобщиха организаторите от Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов“ и Фондация „Яворов“, които вече приемат заявки за участие.

В конкурса могат да участват ученици от цялата страна от 5. до 12. клас, разделени в две възрастови групи. Участниците трябва да изпълнят по едно стихотворение на Пейо Яворов.

Според обявения регламент конкурсът ще бъде за индивидуални и групови изпълнения. Времетраенето на индивидуалните изпълнения е до пет минути, а на груповите – до десет минути. Изпълненията ще бъдат оценявани по критерии, сред които правилно наизустен текст, логично интерпретиране на основното чувство в творбата, артистичност, добра дикция, контакт с публиката и емоционално съпреживяване. Отличените участници ще получат грамоти и награди.

Заявки за участие се приемат до 31 май на адреса на къща музей „Пейо К. Яворов“, както и на електронна поща: yavorovmuseum@abv.bg. Заявката трябва да съдържа трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка и заглавие на избраното стихотворение, уточняват организаторите.

Миналата година в конкурса се включиха 40 ученици от Чирпан, Стара Загора, Казанлък, Димитровград, Хасково, Павел баня и други.

Утре в къщата музей „Пейо К. Яворов“ ще се проведе общинският пленер за детска рисунка „Чирпан - градът на Яворов и моят роден град“, който е за деца до 7-годишна възраст от община Чирпан. Инициативата има за цел да насърчи детското творчество и да провокира интереса на най-малките към родния град и личността на Пейо Яворов, информират още от къщата музей на поета.