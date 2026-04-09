По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните

На Велики четвъртък в Бачковския манастир се боядисват яйца, по традиция всичките в червен цвят. Тази година те са 2026 на брой, а допълнително още 5000 ще бъдат боядисани в събота. Яйцата са дарение от вярващи християни и се раздават на миряните в деня на Великден и на втория му ден.

Освен служители на светата обител всяка година в боядисването се включват и доброволци.

От ранни зори в манастирската кухня служители и десетки доброволци се включиха в ритуала. Сред тях е и преподавателката по кулинарни техники Любляна Мунева от Пловдив, която присъства на боядисването за 15-та поредна година.

"Това е много вълнуващо. Усеща се благодатта на манастира и силата на Света Богородица", сподели тя.

На Велики четвъртък в манастира присъства и епископ Сионий, който припомни значението на Тайната вечеря и духовната подготовка за Великден:

"С всеки празник и литургия ние се обединяваме с Христос и влизаме в благодатната радост на богослужението. Вяра, смирение и любов са основата на нашия път като християни."

По традиция най-много богомолци пристигат в Бачковския манастир на втория ден от Великден, когато се изнася чудотворната икона на Света Богородица и на ръце се носи до местността Клувията.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.