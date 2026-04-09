По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните

від БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На Велики четвъртък в Бачковския манастир се боядисват яйца, по традиция всичките в червен цвят. Тази година те са 2026 на брой, а допълнително още 5000 ще бъдат боядисани в събота. Яйцата са дарение от вярващи християни и се раздават на миряните в деня на Великден и на втория му ден.

Освен служители на светата обител всяка година в боядисването се включват и доброволци.

От ранни зори в манастирската кухня служители и десетки доброволци се включиха в ритуала. Сред тях е и преподавателката по кулинарни техники Любляна Мунева от Пловдив, която присъства на боядисването за 15-та поредна година.

"Това е много вълнуващо. Усеща се благодатта на манастира и силата на Света Богородица", сподели тя.

На Велики четвъртък в манастира присъства и епископ Сионий, който припомни значението на Тайната вечеря и духовната подготовка за Великден:

"С всеки празник и литургия ние се обединяваме с Христос и влизаме в благодатната радост на богослужението. Вяра, смирение и любов са основата на нашия път като християни."

По традиция най-много богомолци пристигат в Бачковския манастир на втория ден от Великден, когато се изнася чудотворната икона на Света Богородица и на ръце се носи до местността Клувията.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Общество

Над 2800 са трудовите злополуки за изминалата година, съобщиха от НОИ
Над 2800 са трудовите злополуки за изминалата година, съобщиха от НОИ
Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ се завръща от 34-тата българска антарктическа експедиция Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ се завръща от 34-тата българска антарктическа експедиция
Чете се за: 01:10 мин.
Британският посланик: Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно Британският посланик: Винаги има разлика между националните интереси и това, което е правилно
Чете се за: 03:02 мин.
България се сбогува с Михаил Белчев България се сбогува с Михаил Белчев
Чете се за: 00:40 мин.
Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента
Чете се за: 01:12 мин.
Започва голямото пътуване за Великден Започва голямото пътуване за Великден
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 40 000 евро са открити в дома на мъж при спецоперация срещу купуване на гласове Над 40 000 евро са открити в дома на мъж при спецоперация срещу купуване на гласове
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Крупни схеми за купуване на гласове са трудни за доказване, коментира Иван Анчев Крупни схеми за купуване на гласове са трудни за доказване, коментира Иван Анчев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Израелски удари срещу Хизбула в Ливан: десетки жертви и стотици ранени
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Британският посланик: Винаги има разлика между националните...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на...
Чете се за: 02:05 мин.
Още
