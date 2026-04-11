Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа в Ташкент

Българката Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

Талантливата състезателка, водена от Филипа Филипова, изигра силно композицията си и получи оценка 27.700 точки. Така с пети по сила резултат Калева ще спори за отличията на този уред утре от 13:00 часа българско време.

С общ актив от 103.050 (24.350 обръч, 24.900 топка, 27.700 бухалки, 26.100 лента) българската грация заема временно седмо място в многобоя. На лента тя е 12-а до момента.

Водач във временното класиране е олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112.650, следвана от Рин Кийс (САЩ) със 109.050 и Лола Джураева (Узбекистан) със 108.550.



Дара Стоянова, водена от Гергана Ботева Тлайс, също демонстрира стабилност и характер, натрупвайки актив от 104.950 (27.250 обръч, 26.050 топка, 26.300 бухалки,25.350 лента), което я постави на девета позиция в многобоя.

Тя влиза сред осемте най-добри на финала на обръч със седми по сила резултат, а на топка е 13-а. На бухалки и лента българката зае съответно 18-о и 19-о място.

Шампионка в многобоя стана Мария Борисова (неутрален атлет) със 113.500 точки, втора е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112.650, а третото място е за Тахмина Икромова (Узбекистан) със 110.900.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева.