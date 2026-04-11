На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа в Ташкент

Българката изигра силно композицията си и получи оценка 27.700 точки.

Анастасия Калева
Снимка: БФХГ
Българката Анастасия Калева се класира за финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

Талантливата състезателка, водена от Филипа Филипова, изигра силно композицията си и получи оценка 27.700 точки. Така с пети по сила резултат Калева ще спори за отличията на този уред утре от 13:00 часа българско време.

С общ актив от 103.050 (24.350 обръч, 24.900 топка, 27.700 бухалки, 26.100 лента) българската грация заема временно седмо място в многобоя. На лента тя е 12-а до момента.

Водач във временното класиране е олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112.650, следвана от Рин Кийс (САЩ) със 109.050 и Лола Джураева (Узбекистан) със 108.550.

Дара Стоянова, водена от Гергана Ботева Тлайс, също демонстрира стабилност и характер, натрупвайки актив от 104.950 (27.250 обръч, 26.050 топка, 26.300 бухалки,25.350 лента), което я постави на девета позиция в многобоя.

Тя влиза сред осемте най-добри на финала на обръч със седми по сила резултат, а на топка е 13-а. На бухалки и лента българката зае съответно 18-о и 19-о място.

Шампионка в многобоя стана Мария Борисова (неутрален атлет) със 113.500 точки, втора е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 112.650, а третото място е за Тахмина Икромова (Узбекистан) със 110.900.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева.

#Анастасия Калева #художествена гимнастика

ТОП 24

Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по БНТ 3
1
Гледайте третия мач от полуфиналния плейоф между Левски и ЦПВК по...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
3
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
4
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата...
Велика събота е – най-благословеният ден
5
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Художествена гимнастика

Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент
Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент
Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“ Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“
Чете се за: 02:20 мин.
България спечели 13 медала на турнира "София къп" България спечели 13 медала на турнира "София къп"
Чете се за: 01:07 мин.
Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие
Чете се за: 00:40 мин.
Шест медала за България на финалите на отделните уреди при жените на "София къп" Шест медала за България на финалите на отделните уреди при жените на "София къп"
Чете се за: 01:37 мин.
Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп“ Четири златни медала за България при девойките на турнира "София къп“
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ) Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО) Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
