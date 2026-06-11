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Летсие Тебого над всички на 200 м. в Диамантената лига в Осло

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Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
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Той затвърди авторитета си на въпросната дисциплина.

Летсие Тебого над всички на 200 м. в Диамантената лига в Осло
Снимка: БТА

Олимпийският шампион Летсиле Тебого засенчи дебюта в Диамантената лига на австралийското чудо Гаут Гаут, като подели светлината на прожекторите с американския тийнейджър Купър Луткенхаус и бразилеца Алисон дос Сантос в нощ на звездни изпълнения на турнира по лека атлетика от престижната верига Диамантена лига в Осло (Норвегия).

Голяма част от рекламата преди състезанието беше съсредоточена върху дебюта на 18-годишния Гаут в Диамантената лига при мъжете, но Тебого бързо утвърди авторитета си на 200 метра.

Изпреварвайки младия претендент и останалите състезатели, златният медалист от Париж пресече финалната линия за впечатляващите 19.84 секунди, докато Гаут завърши шести с 20.60. Победата последва второто място на ботсванеца Тебого на турнира от Диамантената лига в Рабат на 31 май.

„Днес се опитахме да го направим по различен начин“, коментира Тебого, цитиран от агенция Reuters. „Просто знаех, че имам последната предавка, която да натисна и да сляза под 20 секунди“, добави спринтьорът.

Летсиле Тебого предложи и някои съвети за прехода на 18-годишния Гаут към турнирите при мъжете. „Първо и най-важно, той не трябва да се чувства комфортно да участва в състезанията при мъжете. Все още има дълъг път. Той непременно трябва да се конкурира и с връстниците си, където се чувства малко по-комфортно, защото колкото повече тича, толкова повече се напряга и толкова повече контузии ще получи.“

Гаут Гаут остава оптимист въпреки шестото място. „Определено има още много място за подобрение, но имам много време на моя страна. Винаги има натиск върху мен, но всичко, което правя, е да давам най-доброто от себе си и да се концентрирам върху това просто да се забавлявам“, заяви младият атлет.

В бягането на 800 метра при мъжете 17-годишният Луткенхаус изпревари настоящия олимпийски шампион Еманюел Уаньони (Кения) във вълнуващ тактически дуел. Купър Луткенхаус издържа на ожесточена атака на Уаньони на финалната права, за да спечели с фотофиниш и водещо време в света - 1:42.08 минути.

„Беше много трудно състезание и трябваше да се гмурна към финалната линия, за да съм сигурен в победата. Знаех, че той е до мен. Да победя олимпийския шампион е страхотно и означава много. Все още не съм видял ожулванията си, но мисля, че ще болят по-късно под душа“, обясни американецът.

Турнирът в Осло предложи и дългоочакван сблъсък на 400 метра с препятствия между местния фаворит Карстен Вархолм и бразилеца Алисон дос Сантос. Двамата се съревноваваха стъпка след стъпка до финалната права, където Дос Сантос се откъсна, за да си осигури комфортна победа с 46.89 секунди, оставяйки Вархолм на второто място.

Етиопецът Адису Ихуне устоя на ожесточеното предизвикателство в края на дистанцията срещу Бирхану Балеу от Бахрейн и спечели бягането на 5000 метра при мъжете с най-добро време в света от 12:47.62 минути.

В бягането на 100 метра при жените олимпийската шампионка от Сейнт Лусия Жулиен Алфред преодоля бавния си старт и си осигури комфортна победа с 10.76 секунди, подпомогнати от вятъра, финиширайки пред британката Ейми Хънт.

Следващият турнир от Диамантената лига предстои на 19 юни в Доха (Катар).

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#Диамантена лига в Осло 2026 #Летсиле Тебого

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