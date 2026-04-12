Дара Стоянова се класира шеста на обръч, Анастасия Калева е пета на бухалки

Българката Дара Стоянова се класира на шесто място на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

За своето изпълнение Стоянова получи оценка от 27.550 точки.

Победителка на уреда стана представителката на домакините Тахмина Икромова с 29.700 точки, следвана от Мария Борисова (неутрален атлет) с 28.550 и олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 28.500.

На бухалки Анастасия Калева се нареди пета с 27.100 точки, а златото взе Даря Варфоломеев с 30.250.