Нови разкрития в хода на разследването в Сърбия на опита за саботаж на газопровода "Турски поток", който транзитира руски газ през България до Унгария. Експлозивите, открити край тръбата, са произведени в Съединените щати, а основният заподозрян за опита за саботаж е мигрант с военна подготовка, който още се издирва. Унгарският премиер Виктор Орбан посети съоръжението на сръбско-унгарската граница и обяви, че няма опасност за руските газови доставки към Унгария. А Москва обяви, че Киев най-вероятно стои зад опита за атака.

Експлозиви, внимателно опаковани и херметически запечатани, капсул - детонатори, специално подготвени и пакетирани за транспорт, шнурове и оборудване за извършване на саботаж. Това са открили сръбските власти край тръбата в община Канижа, в областта Войводина.

Джуро Йованич - директор на Агенция за военна сигурност: „Маркировката на откритите експлозиви безпогрешно показва, че те са с произход от Съединените щати. Сега, някой ще предположи, че Съединените щати имат полза от тази ситуация? Нека да подчертая - Сръбската армия не се меси в политически процеси нито в Сърбия, нито в която и да е друга държава."

Унгарският премиер Виктор Орбан и външният министър Петер Сиярто тази сутрин посетиха участъка от "Турски поток" край Кишкундорожма на сръбско - унгарската граница. Орбан не обвини Украйна, но намекна, че тя има способността да извърши подобен акт.

Виктор Орбан - премиер на Унгария: „В критичен период сме и бих препоръчал да не гледате на това като на предизборен въпрос. Не ние правим кампания от това, а нашите опоненти. Енергийната сигурност на страната е проблем на правителството, който изисква стратегическо спокойствие, а не театър и клоуни.“

Ситуацията е много опасна, обявиха от Кремъл и заподозряха Киев.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: „Знаем, че различни участъци от инфраструктурата, и Турски, и Син поток, нееднократно са атакувани от режима в Киев. Знаем, че засега няма убедителни доказателства за това кой стои зад опита за атака. Но в предишни случаи Киев директно е замесен в саботаж на ключова инфраструктура, следи от такава намеса е много вероятно да бъдат открити и сега."

Инцидентът в Сърбия стана точно седмица преди парламентарните избори, на които партията на Виктор Орбан Фидес е в оспорвана надпревара с опозиционната формация Тиса на Петер Мадяр. Бивш служител на унгарското разузнаване заяви пред Ройтерс, че през последните дни е имало дискусии за планирана операция „под фалшив флаг“ срещу тръбопровода в Сърбия, като част от опит за повлияване на унгарския вот. Лидерът на Тиса се усъмни, че опитът за саботаж цели да повиши подкрепата за Орбан на предстоящия избори.