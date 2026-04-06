МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента

188 души са задържани до момента във връзка с изборни престъпления, съобщиха на брифинг на МВР в Пловдив.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев се похвали с резултатите от специализираните полицейски акции срещу купения вот в различни части на страната.

"Днес имаме национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България, както и с целия ръководен състав. Констатирахме за пореден път, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 г., когато бяха последните парламентарни избори, е нараснал с няколко стотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да подадат сигнал за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите. Има и повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления. С няколко стоти процента нараства броят на задържаните лица, както и предупредителните протоколи във връзка с изборните престъпления."

Подробности около статистиката представи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.