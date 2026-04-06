Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Чете се за: 02:30 мин.
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Чете се за: 01:20 мин.
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента
Снимка: БТА/Архив

188 души са задържани до момента във връзка с изборни престъпления, съобщиха на брифинг на МВР в Пловдив.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев се похвали с резултатите от специализираните полицейски акции срещу купения вот в различни части на страната.

"Днес имаме национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България, както и с целия ръководен състав. Констатирахме за пореден път, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 г., когато бяха последните парламентарни избори, е нараснал с няколко стотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да подадат сигнал за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите. Има и повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления. С няколко стоти процента нараства броят на задържаните лица, както и предупредителните протоколи във връзка с изборните престъпления."

Подробности около статистиката представи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

"13 дни преди изборите са получени 1094 сигнала за изборни нарушения, за сравнение 179 сигнала за изборите през 2024 г. или с 511% повече. Наказателните производства са 330 към 58 - 13 дни преди изборите през 2024 г. или с 470% повече. Задържаните лица сега са 188, към 35 през 2024 г. или с 473% повече. Предупредителните протоколи са 2785 към 662 през 2024 г. - 320% повече", каза Кандев.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
2
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
5
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
6
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
5
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Регионални

Военнослужещи унищожиха невзривени боеприпаси, открити в областите Благоевград и Шумен
Военнослужещи унищожиха невзривени боеприпаси, открити в областите Благоевград и Шумен
Спряха част от дейността на предприятие за месо в Соколово, над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване Спряха част от дейността на предприятие за месо в Соколово, над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване
Чете се за: 02:12 мин.
В Русе пристигнаха бюлетините за изборите (СНИМКИ) В Русе пристигнаха бюлетините за изборите (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Митничари задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки в Бургас Митничари задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки в Бургас
Чете се за: 01:45 мин.
Неочакван гост: Малко мече се засели край Кричим Неочакван гост: Малко мече се засели край Кричим
Чете се за: 04:45 мин.
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Спомен за големия Михаил Белчев
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната
Чете се за: 03:00 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Как българските шофьори доказват в чужбина, че са минали технически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за зареждане с гориво
Чете се за: 01:17 мин.
По света
