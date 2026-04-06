МВР: 188 души са задържани за купуване на гласове до момента

188 души са задържани до момента във връзка с изборни престъпления, съобщиха на брифинг на МВР в Пловдив.
Служебният вътрешен министър Емил Дечев се похвали с резултатите от специализираните полицейски акции срещу купения вот в различни части на страната.
"Днес имаме национално съвещание с областните директори от всички областни дирекции от Южна България, както и с целия ръководен състав. Констатирахме за пореден път, че броят на сигналите сега, в сравнение с октомври 2024 г., когато бяха последните парламентарни избори, е нараснал с няколко стотин процента. Това е недвусмислен сигнал, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да подадат сигнал за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите. Има и повишаване на образуваните досъдебни производства за изборни престъпления. С няколко стоти процента нараства броят на задържаните лица, както и предупредителните протоколи във връзка с изборните престъпления."
Подробности около статистиката представи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.
"13 дни преди изборите са получени 1094 сигнала за изборни нарушения, за сравнение 179 сигнала за изборите през 2024 г. или с 511% повече. Наказателните производства са 330 към 58 - 13 дни преди изборите през 2024 г. или с 470% повече. Задържаните лица сега са 188, към 35 през 2024 г. или с 473% повече. Предупредителните протоколи са 2785 към 662 през 2024 г. - 320% повече", каза Кандев.