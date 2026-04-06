Как българските шофьори доказват в чужбина, че са минали технически преглед?

Казус с родни шофьори, спирани в чужди държави за проверка, повдигна въпроса за това как българските водачи могат да докажат, че автомобилът им е минал годишен технически преглед след отпадането на физическите стикери за това. Какво да правят сънародниците ни при пътуване зад граница?

В края на миналата година окончателното становище на Върховния административен съд отменени издаването на физически стикери за преминат технически преглед. Последва и изменение в наредбата за ГТП. В съответствие с европейска директива хартиените документи бяха заменени с електронни удостоверения.

От началото на тази година, когато превозно средство премине успешно технически преглед, се издава електронно удостоверение за техническа изправност и негова заверена разпечатка.

Красимир Пъргов, собственик на ГТП пункт: "На удостоверението има QR код, чрез който се влиза в база данни, там има цялата информация от изминалия ГТП. Като го сканираме, влизаме в базата данни, където е цялата информация на превозното средство - километри, от кога е автомобилът, колко километра е изминал автомобилът от предния преглед, измервания, спирачни, емисии, еврокатегорията."

Именно удостоверението е документът, който трябва да се предоставя при проверка.

Красимир Пъргов, собственик на ГТП пункт: "Въпреки че с тази база данни може да се направят електронни проверки чрез регистрационния номер на превозното средство, трябва да се носи в автомобила, за да може контролните органи да имат алтернатива за проверка."

От Транспортното министерство уточниха, че наличието на валиден технически преглед може да се провери по два начина – чрез справка по регистрационния номер в публичния електронен регистър на "Автомобилна администрация", като услугата е достъпна и на английски език, или чрез представяне на заверена разпечатка на електронното удостоверение. Тези механизми важат както в България, така и в чужбина. Но все пак съществува проблем.

Красимир Пъргов, собственик на ГТП пункт: "Все още на сайта на ЕК седи информация, че при преминаване на ГТП в България се издава стикер. Може би от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" трябва да се замислят да уведомят ЕК и да променят това на техния сайта, тъй като партньорските служби в другите държави, в момента ако не са информирани, те ще търсят въпросния стикер."

От ресорното министерство обясниха, че електронното удостоверение съдържа стандартизирани елементи и кодове на ЕС, които позволяват да се разчита във всички държави членки независимо от езика. Допълват, че въпреки липсата на изискване в директивата, са предприети действия за информиране на ЕК.