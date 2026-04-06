Спомен за големия Михаил Белчев

На 79 години си отиде големият певец, композитор и поет Михаил Белчев. Това съобщи съпругата му Кристина Белчева. Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други. Той е режисьор на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат".

"Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот" – това пише в автобиографичната си книга "Ти ме повика, живот" певецът и композитор Михаил Белчев.

Михаил Белчев – певец, поет и композитор: "Палав бях, но не ми личеше, защото така ангелска муцунка и излъчване, а в същност черна душичка се криеше."

Над 50 десетилетия кариера – написал, композирал и изпял десетки популярни български песни. Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми, бардът Михаил Белчев оставя трайна диря в българската музика и сцена.

Михаил Белчев – певец, поет и композитор: "Една песен е сълза. Аз ако не я видя тая сълза в окото на този, който е срещу мен, аз винаги търся очите на този, който е срещу мен… Аз подхождам с любов, не с недоверие и искам по този начин да се държат с мен. - Получаваш ли? - Да, и се чувствам много добре."

Казва, че късметът е това, което го свързва с всички негови колеги от българската естрадна музика, които са се превърнали и в негови приятели. Михаил Белчева има дългогодишен брак с актрисата и певица Кристина Белчева, има и син Константин.

Михаил Белчев – певец, поет и композитор: "Искам да правя нещо хубаво, искам да го стопля, искам да го вкарам в моята игра, искам да прекараме време заедно, хубави дни…"

Носител е на орден "Кирил и Методий" – първа степен, на четири първи награди от фестивала "Златния Орфей", на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния Орфей". През 2004 година той е удостоен със званието "Почетен гражданин на София".

Михаил Белчев – певец, поет и композитор: "Боже, колко шеметни нощи… Боже, колко утра… Може млад да изглеждам още, но животът ми остаря, дадох каквото имам да давам, каквото отне, отне от живота, поезия става, от поезията живот – не!"

снимки: БГНЕС/Архив

Поклонението пред Михаил Белчев ще се състои на 9 април (четвъртък), от 13:00 часа в Народния театър "Иван Вазов".

БНТ 1 променя програмата си в негова памет. Тази вечер в 22:00 часа ще се излъчи епизод от предаването “БНТ на 60” с участието на певеца, композитор и поет.

Поклон пред паметта му!