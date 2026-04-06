Цената на топлото: Исканото поскъпване на парното в София може и да не се случи

Искането на "Топлофикация София" за близо 29% увеличение на цената на парното от 1 юли предизвика обществено напрежение, но според експерти подобни заявления не са показателни за крайните сметки на потребителите. Темата коментира в студиото на "Денят започва" Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Той подчерта, че процесът на ценообразуване преминава през сериозна регулация.

Георгиев беше категоричен, че поисканото увеличение не означава реално поскъпване:

"Всяка топлофикация подава заявление с разходите си и накрая излиза някаква цена. Дали тя им харесва – никой не ги пита. КЕВР разглежда тези разходи три месеца, реже това, което смята за завишено, маха непризнати разходи и накрая определя съвсем различна цена."

Той подчерта, че крайните стойности често нямат нищо общо с първоначалните искания:

"Тези 30%, които се коментират сега, може изобщо да не останат. Тези числа са безинтересни – всяка година се подават такива заявления и накрая резултатът е различен. Така, че абонатите няма за какво да се притесняват."

Основният фактор, който може да повлияе на цените, остава природният газ:

"Ситуацията с прогнозирането на газа в момента е ужасна. Не бих разчитал на никакви точни прогнози. До 1 юли има време – април, май и юни – и се надяваме обстановката да се успокои."

Според него именно това ще бъде решаващо за крайната цена:

"Единственото, което може да доведе до сериозно поскъпване, е цената на газа. Ако тя остане висока, това ще се отрази и на топлинната енергия."

Въпросът за задълженията на "Топлофикация София", които надхвърлят 1 милиард евро, остава сериозен, но не влияе директно върху цените:

"Този дълг няма как да влезе в ценообразуването. Има разходи, които не се признават – например, съдебни. Ако разчитаме високата цена да покрива дълговете, не трябва да говорим за 30%, а за 300%."

Според Георгиев натрупването на дългове е резултат от липса на модернизация:

"В "Топлофикация София" не се направиха инвестиции, каквито бяха направени в други градове през последните 20 години. В Плевен, Враца, Русе, Сливен, Перник се изграждат съоръжения, които произвеждат едновременно топлинна и електрическа енергия – това спасява дружествата."

Той уточни, че ремонтите не са равни на модернизация:

"Подмяната на тръби не е модернизация – това просто спира течовете. Истинската модернизация е в производството – нови съоръжения, които да произвеждат и ток, и топлина."

Столичното дружество е и най-големият консуматор на природен газ:

"Около една трета от газа в страната отива за "Топлофикация София". Останалите дружества използват по-малко, а някои работят и с други горива.“

По отношение на евентуална държавна подкрепа, Георгиев беше категоричен:

"Не бих казал, че секторът има нужда от помощи. Просто трябва да се остави да работи спокойно при нормални условия. Всяка помощ пак идва от хората – по един или друг начин."

Като цяло отоплителният сезон е преминал без сериозни проблеми извън столицата:

"В повечето топлофикации сезонът мина нормално. Имало е аварии, но те обикновено се отстраняват в рамките на деня. Законът допуска до 48 часа, но това е по-скоро горна граница."

Ако увеличението се движи в рамките на инфлацията, това би било нормално. Всичко обаче, зависи от газа – ако той поскъпне рязко, тогава ще има и по-сериозно отражение върху цените, заключи Кремен Георгиев.

Вижте целия разговор във видеото