Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина

По-малко от две седмици до предсрочния парламентарен вот на 19 април, от Координационния съвет по подготовката на изборите ще изнесат последни данни по организацията на изборния процес.

А днес от Централната избирателна комисия назначават секционните комисии в чужбина. През изминалата седмица беше постигнато съгласие за разпределението на всички състави. В сряда ще бъдат предоставени и машините за гласуване извън страната.

Според последните законови промени, на тези избори има ограничение до 20 секции в страните извън Европейски съюз, като изключим консулствата и дипломатическите представителства.