Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран

САЩ, Иран и медиатори от региона обсъждат условията на 45-дневно примирие, което би могло доведе до край на войната. Това твърди американското издание Аксиос, като се позовава на свои източници.

Според запознатите с разговорите обаче, постигането на споразумение в следващите 48 часа е малко вероятно. Обсъждането на временно примирие е последният опит да се предотврати драматична ескалация. САЩ заплашват с удари по енергийна инфраструктура, а Иран с атаки срещу енергетиката и съоръженията за обезсоляване на вода в държавите от Персийския залив.

Президентът Доналд Тръмп с поредния ултиматум към Иран – или отваря Ормузкия проток или ще бъдат атакувани електроцентрали. Това трябва да се случи до вторник, 20:00 часа, което е 3:00 часа след полунощ в сряда, българско време. От Иран обещаха реципрочен отговор в случай на атака срещу енергийната инфраструктура.