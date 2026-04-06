Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран

Чете се за: 02:02 мин.
САЩ, Иран и медиатори от региона обсъждат условията на 45-дневно примирие

Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
САЩ, Иран и медиатори от региона обсъждат условията на 45-дневно примирие, което би могло доведе до край на войната. Това твърди американското издание Аксиос, като се позовава на свои източници.

Според запознатите с разговорите обаче, постигането на споразумение в следващите 48 часа е малко вероятно. Обсъждането на временно примирие е последният опит да се предотврати драматична ескалация. САЩ заплашват с удари по енергийна инфраструктура, а Иран с атаки срещу енергетиката и съоръженията за обезсоляване на вода в държавите от Персийския залив.

Президентът Доналд Тръмп с поредния ултиматум към Иран – или отваря Ормузкия проток или ще бъдат атакувани електроцентрали. Това трябва да се случи до вторник, 20:00 часа, което е 3:00 часа след полунощ в сряда, българско време. От Иран обещаха реципрочен отговор в случай на атака срещу енергийната инфраструктура.

Исмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран: "Нашите въоръжени сили ясно заявиха, че в случай на атака срещу инфраструктурата на Иран, ние ще реагираме по същия начин. Ще бъде атакувана всяка подобна инфраструктура, която е собственост на Съединените щати или по някакъв начин е свързана със Съединените щати, или допринася за тяхната агресия срещу Иран. Американските администрации заплашват Иран през последните 48 години. Иранците са показали максимална непоколебимост и решителност да продължат по законния си път – да защитят правото си на на самоопределение, суверенитет и достойнството."

