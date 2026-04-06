Бурята "Дейв" бушува в Швеция и причини сериозни материални щети в няколко области.

Заради ураганния вятър в голяма част от страната беше обявен оранжев код заради опасно време. В няколко населени места има отнесени покриви и изпочупени стъкла. А любителски кадри показват как ходенето е почти невъзможно.

Прогнозите са, че бурният вятър ще продължи и днес. Препоръките на властите са по възможност да бъдат ограничени излизанията навън - независимо дали пеш или с автомобил.