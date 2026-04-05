Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екологична катастрофа край езерата в Долни Богров. Жителите на района протестират заради бездействието на институциите. Тонове с битов и строителен отпадък с години се изсипват безнаказано край езерата, които са в "Натура 2000". Хората искат да се вземат мерки и да има контрол - боклуците да бъдат изчистени. Подадени са сигнали до район "Кремиковци" и до РИОСВ, но без резултат. Десетки са незаконните сметища край езерата.

Още преди 20 години директорът на РИОСВ - София нарежда спиране на засипването на блатата. Тогава се установява незаконна дейност в защитена територия. Дейността обаче продължава и към днешна дата част от езерата просто вече ги няма.

Любка Любенова, сигналоподател: "Те са ликвидирани, вече не съществуват, 2024 година датира периодът от засипването. Нищо не помогна, напротив даже се продължи засипването и там вече не съществуват езерата."

Жителите на район "Кремиковци" се надяват да успеят да запазят поне последното останало езеро, което не е изцяло засипано от боклуци. То попада в защитената територия "Натура 2000" и е обитание на много птици.

Ивелина Паунова: "Има шанс за него, затова сме тука, искаме да се преборим да го запазим и да живеем на чисто и спокойно място."

Иван Асенов: "Израснали сме тук, на тези гьолове, плаж с душ кабини, с лодки в езерото, с денонощно заведение, това ви говоря преди 30 години, не можеше да се види една хартийка изхвърлена."

До тази екологична катастрофа се е стигнало, защото няма контрол, така хората, които изсипват купища с боклук от камиони, се чувстват безнаказани. Студенти от Биологическия факултет днес дадоха пример и започнаха да почистват.

Белослава Давидкова, студент: "Разбира се, че нашата намеса няма да реши проблема, но все пак е малка крачка и ще е хубаво това да повдигне въпроса и към други хора."

Протестиращите искат институциите да започнат да работят.

