Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив

Студент в Техническия университет в София демонстрира как лесно и с материали за около 50 евро може да конструира електронно табло, което да показва в реално време движението на автобусите в Пловдив. Разработката идва на фона на дългогодишните проблеми с обществения транспорт в града. Преди десетина години общината с европейски средства изгради интелигентна система в помощ на гражданите, а фирмата изпълнител получи над 20 млн. евро. Този договор в последствие стана обект на съдебни спорове.

Спирка пред голям хипермаркет в Пловдив. Информационното табло липсва. Хората чакат търпеливо и в неведение кога ще дойде автобус.

"Това е от много години така, а къде отидоха тия пари - не е ясно."

Днес обаче чакащите на спирката имат късмет. Студентът от Асеновград Яни Стойчев ни показва как работи самоделно изработеното от него електронно табло. Сред късметлиите са и група ученици, които по думите им често закъсняват за училище, заради липсата на актуална информация по автобусните спирки.

Яни Стойчев - студент: "На таблото можем да видим, че линия 44 идва. Тука можем да видим, че мигат едни червени стрелки. Системата се състои от два лед панела, които са свързани един след друг. Чрез Wi Fi тя получава данни от сървъра на един колега от моя университет. Аз използвах неговите данни, за да мога да ги визуализирам като текст на едно подобно табло за спирка."

Сървърът с данните, който изпълнителят на транспортния проект в Пловдив, е изградил преди много години, в момента е обект на съдебен спор.

Николай Душков – зам.-кмет по транспорта: "Таблата около началото на 2024 година със сигурност не са получавали нищо вярно, освен една предварително зададена програма, която те са получили тогава в някогашен период."

Заради неработещите табла от Община Пловдив спешно разработиха мобилно приложение за улеснение на пътуващите.

Николай Душков – зам.-кмет по транспорта: "Това нещо работи, вече цяла седмица в реално време ще ви покаже на избрания рейс по линия номер колко минути имате да стигнете до спирката, номера на спирката, наименование на спирката, както и в колко часа рейсът ще пристигне или тръгне."

От общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ са поканили Яни Стойчев да се запознае със системата с възможност в бъдеще да работят заедно за подобряване на услугата.