Католиците у нас празнуват Великден

Католиците у нас посрещнаха Възкресение Христово с молитви за здраве и мир по света. Празнични литургии бяха отслужени във всички католически храмове в страната. Пасхалните служби възвестиха радостта от Възкресението на Божия син и победата на живота над смъртта.

Със светлина в сърцата католиците в Пловдив изпълниха катедралния храм „Свети Лудвиг“ за тържествената служба за Възкресение. В града и областта живее най-голямата католическа общност в България.

Кристина: "Великден за мен това е също като шанс за нов живот, за ново начало, вяра преди всичко и вяра също в хората."

Хората са призвани да следват Христос и само като общност могат да стигнат до светлината, мира, вярата и спасението. С тези думи епископ Румен Станев се обърна към вярващите.

Монсеньор Румен Станев - епископ на Софийско-Пловдивския диоцез: "Във времената, които живеем, разбира се едно от важните неща е мирът, това е едно от посланията на Христос, когато се явява на своите ученици, казва им "Мир вам", но за да има мир в света, трябва да има първо мир в сърцата. Христос възкръсна!"

В края на службата вярващите получиха свето причастие. Част от тях отнесоха в домовете си яйца и козунаци, които бяха донесли в храма, за да бъдат благословени.

В Русе десетки католици дойдоха в катедралния храм „Свети Павел от Кръста“ за великденската тържествената служба, която водеше отец Валтер Горра.

Отец Валтер Горра - енорийски свещеник към храм „Свети Павел от Кръста“ - Русе: "Да се ражда нов живот, да възкръсне наистина доброто, това е това, което Иисус Христос ни научи чрез Неговото страдание."

На Светли понеделник католическата общност ще продължи да чества радостта от победата на Иисус Христос над смъртта с литургии в храмовете.