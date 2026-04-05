БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Запази

Заради кадровата криза повече от 2 години отделението по кръводаряване е затворено в неделя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Десетки вярващи дариха кръв на Цветница. След няколко години пауза Националния кръвен център върна мобилните екипи край големите храмове в София. Целта на кампанията "Запали свещичка - подари живот" е да привлече повече доброволни кръводарители. Инициативата се проведе, въпреки сериозния кадрови проблем в Националния кръвен център.

При необходими 16 медицински сестри, работещи с кръводарители, в момента работят едва 6. Две от тях са пенсионерки, а останалите са на средна възраст 60 години. Заради кадровата криза повече от 2 години отделението по кръводаряване е затворено в неделя, а в останалите дни работи до 14.00 часа.

Наташа Велчева е на 72 г. Работи в Националния кръвен център от 50 години.

Наташа Велчева, медицинска сестра в НЦТХ: „Трябва да се помага. Харесва ми работата, но възрастта напредва. Трябват си млади, пъргави сестрички.“

Кръвният център търси 10 медицински сестри.

Д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: „Можете да си дадете сметка – 150 дарители на ден и 6 медицински сестри със средна възраст 60 години. Две от тях са на 72.“

Заплатите са сред най-ниските в здравната система.

Д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: „Всички специалисти в нашата система взимат само основна заплата. Нямаме клинични пътеки, нямаме никакво ДМС. Ако няма сестри и няма кой да вземе кръвта, има опасност лечебните заведения да останат без кръв.“

Наташа Велчева, медицинска сестра в НЦТХ: „Призовавам колкото може по-бързо да дойдат при нас, да видят, да се запознаят, да предадем опита и да си тръгваме.“

От миналата година студенти от Факултета по обществено здраве стажуват в кръвния център.

Директорът му се надява, че следващото правителство ще осигури пари за увеличаване на заплатите. Националният център осигурява кръв за над 50 болници в София и областта. В „Света Екатерина“ използват над 1 тон кръвни продукти годишно.

Доц. Филип Абединов – анестезиолог в УМБАЛ „Света Екатерина“: „При нас се работи ежедневно с вещества или лекарства, които разреждат кръвта и предизвикват кървене. Ние трябва да преливаме допълнително кръв, за да компенсираме евентуалните дефицити.“

В „Александровска“ болница също използват големи количества кръв.

Д-р Александър Писанчев, главен административен лекар в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Александровска“: „Когато имаме голяма нужда от кръв и тя ни бъде дадена от Центъра по трансфузионна хематология, ние молим близките да върнат тази кръв във формата на дарения. Апелирам към всички хора, които имат възможност да даряват кръв, тъй като това е един от най-лесните начини да се спаси човешки живот.“

Около 90% от кръводарителите у нас даряват заради свой близък.

Д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: „Бихме искали да бъде обратното – да има редовни кръводарители, които да идват и да даряват без конкретна причина.“

Незабравка Маринова дарява кръв без конкретна причина от 20 години.

Незабравка Маринова: „Кръвта е живот – това не е нещо, което може да се вземе отнякъде. Плюс това аз съм с рядка кръвна група. Отрицателните се преливат на малки бебета при нужда. Така че спасяваме детски живот.“

От кръвния център разработват система за онлайн записване на час за кръводаряване. Надяват се, че ще намерят медицински сестри, за да възстановят обичайното работно време на отделението по кръводаряване.

#Национален център по трансфузионна хематология #недостиг на медицински сестри #кръводаряване

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ