Министър Христанов започна проверки в горските стопанства

Министерството на земеделието и храните започва системни проверки на всички държавни горски стопанства на територията на страната. Причината са зачестилите сигнали за незаконна сеч и търговия с дървесен материал.

Днес служебният министър на земеделието и горите Иван Христанов направи внезапна проверка на горското стопанство в землището на село Глогинка, община Попово. Целта беше да се проследи дейността на предприятието и как се продава и пласира продукцията му. Цел на инспекцията беше да се провери също има ли начин да се оптимизира дейността му, за да се намалят разходите и загубите му. Резултатите от проверката ще бъдат готови най-късно до следващата сряда.