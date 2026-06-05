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Шофьор с 5,95 промила алкохол в кръвта получи 8 месеца затвор

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39-годишният мъж от Благоевград се е признал за виновен

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Районният съд в Дупница осъди на 8 месеца затвор шофьор, заловен да кара след употреба на алкохол и кокаин. Освен това той ще трябва да плати глоба от 300 евро и остава без книжка за 5 години, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът е одобрил споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

39-годишният мъж от Благоевград се е признал за виновен за това, че 1 април 2026 г. около 8.15 часа, на автомагистрала „Струма“, е управлявал лек автомобил, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта от 5,95 промила. Обвиняемият се признал за виновен и в това, че е управлявал моторното превозно средство след употреба на кокаин.

Съдът е определил едно общо наказание - лишаване от свобода за срок от 8 месеца при първоначален общ режим на изтърпяване, като към него е присъединил наложеното наказание за забрана да управлява МПС за срок от 5 години и глоба от 300 евро.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, посочиха още от съда.

Съдът отнема в полза на държавата лекия автомобил, послужил за престъпленията, което определение подлежи на обжалване.

#пиян шофьор #кокаин #присъда

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