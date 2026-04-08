Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ „Струма“ поиска по-лека мярка

від БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Мъжът, хванат да шофира с близо 6 промила алкохол на магистрала "Струма" поиска по-лека мярка на неотклонение. Защитата е изразила съмнение относно достоверността на резултатите от тестването на водача.

Молбата му обаче не беше уважена от Окръжния съд в Кюстендил.

От събраните доказателства по случая – включително показанията на разпитаните свидетели, потърпевши от възникналото ПТП и очевидци на бягството на обвиняемия от местопроизшествието, както и установените положителни резултати за употреба на алкохол (5,95 промила в издишания въздух) и за употреба на кокаин – е налице предположение за извършване на инкриминираните престъпления и за съпричастността на обвиняемия към тях.

„Не могат да бъдат пренебрегнати и данните от справката-картон на водача, от които може да се направи извод, че обвиняемият е с рисков профил и системно не спазва правилата за движение по пътищата, за което е многократно наказван. Изложеното сочи на повишена степен на лична обществена опасност на обвиняемото лице спрямо защитими обществени интереси, което обуславя наличие на реална опасност, че при определяне на мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража“, той би извършил престъпление“, пише в мотивите на Окръжния съд в Кюстендил.

