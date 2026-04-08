Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ „Струма“ поиска по-лека мярка

Мъжът, хванат да шофира с близо 6 промила алкохол на магистрала "Струма" поиска по-лека мярка на неотклонение. Защитата е изразила съмнение относно достоверността на резултатите от тестването на водача.

Молбата му обаче не беше уважена от Окръжния съд в Кюстендил.

От събраните доказателства по случая – включително показанията на разпитаните свидетели, потърпевши от възникналото ПТП и очевидци на бягството на обвиняемия от местопроизшествието, както и установените положителни резултати за употреба на алкохол (5,95 промила в издишания въздух) и за употреба на кокаин – е налице предположение за извършване на инкриминираните престъпления и за съпричастността на обвиняемия към тях.