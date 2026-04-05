Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност

Старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветана не скри задоволството си след победата с 3:1 гейма над Левски в първия полуфинален сблъсък между двата отбора в НВЛ. Ето какво каза тя пред БНТ секунди след последната точка.

„Искам да поздравя момичетата за отлично изиграния мач и победата, страхотен празник и страхотни емоции днес. Намалихме личните грешки, първия гейм можехме да го затворим много по-рано, след това намалихме грешките и това се показа в играта. Това е дерби, мачът е с голяма стойност, нормално е момичетата да бъдат напрегнати, щастлива съм, че победихме“, каза Цветанова.

„Опитаха се да ни изненадат с атака през зона 6, успяхме да се нагодим, направиха си токите, но не беше съществено за мача. Нека първо си починем, след това да анализираме нашата и тяхната игра и да се подготвим на 100% за втория двубой в серията“, добави треньорът.



