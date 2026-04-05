Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Волейболистката на Левски Славина Колева е категорична, че отборът ще подобри представянето си в следващите мачове от полуфиналната серия с ЦПВК.

"Сините" загубиха първата среща с 1:3 гейма.

"Мисля, че ще се съберем за следващите мачове. Предстои дълга серия. Ще покажем друго лице. Не играхме достатъчно агресивно и те желаеха повече победата. Винаги мога да играя по-добре. Искам отборно да излезем, да играем със сърце, хъс и спортна злоба", сподели капитанката в интервю за БНТ.