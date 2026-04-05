БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година

С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година в сравнение с миналата, ако купим традиционните продукти – агнешко, козунак, салата и яйца. Проверката на БНТ показва, че през 2025 г. те са стрували 36 евро, сега обаче празничният обяд за 4-членно семейство излиза минимум 53 евро, като сме избрали възможно най-евтините продукти, които се предлагат на пазара в Русе. Как се променя Великден за българските домакинства?

67-годишната Тодорка Маринова ще празнува Великден с децата си, които чака от чужбина. Списъкът ѝ с продукти е същият като миналата година, но сметката не. Колкото и внимателно да планира финансите си, с пенсия от 330 евро няма как да отрупа масата. Ще разчита на допълнителната великденска добавка от държавата.

Тодорка Маринова: "Няма да има агнешко. Аз не мога да купя един килограм, защото като се опече и се свива. Трябва да купя поне два килограма и то великденските отидоха. Ще направя пилешко."

Агнешкото в магазина е поскъпнало с 10%.

Ахмед Джуджев отглежда в кошарата си в село Тръстеник 600 овце и агнета. Не проумява защо най-евтиното месо на щанда струва 16 евро и 90 цента.

Ахмед Джуджев, животновъд: "Може да има спекула, да има и внос."

Въпреки по-високите цени на фуражите, фермерът продава килограм живо тегло за 7 евро, а желаещите да купят месо родно производство тази година са още повече.

Ахмед Джуджев: "Търсят цяло агне или двама да купят едно и да го разделят на две."

По-високи са цените и на пролетната салата. Само за килограм краставици и домати второ качество от Гърция Тодорка плати 7 евро. Към тях добави връзка лук, чесън, репички и маруля и сметката надхвърли 10 евро. Заради високите цени търговците не очакват по-големи обороти за Великден.

Александър Баладин, производител: "Горивата са нагоре и от горивата вече препарати, торове, семена. Хората преди, ако са взимали по 3 килограма домати, сега взимат 1 килограм. Салатите по същия начин. Всичко е наполовина."

Задължителният символ на Великден – яйцата, Тодорка избира внимателно, защото ще боядиса наполовина по-малко. Спряла се е на най-евтините - за 20 евроцента бройката, внос от Украйна. Българските се продават с 8 евроцента повече. Поскъпването им вдига и цената на козунаците. Най-евтините се предлагат за 5 евро. С богата плънка, сушени плодове и ядки - надхвърлят 15 евро.

Тодорка Маринова: "С 15 яйца, с един козунак. И това е. Ще гледам да се събера в тези 50 евро, които ще ми отпуснат."

Веселина Ботева и семейството ѝ също ще празнуват по-скромен Великден. Заплатата ѝ като корепетитор в операта е почти минимална и няма как да задели повече пари за празника.

Веселина Ботева: "Не можем по 15 евро един козунак, може би е много хубав, но няма как да стане."

По-скъпият Великден обаче няма как да измести спазването на традицията и вярата.