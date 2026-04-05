Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия

Украински дронове удариха петролен резервоар до руското стратегичеко пристанище "Приморск" на балтийското крайбрежие.

Съобщава се и за пожар в рафинерия в централната част на Русия. Нападението е станало в района на Нижни Новгород в град Кстово. Две бензиностанции са подпалени, като в последствие огънят е овладян, написа губернаторът на областта в Телеграм.

Има щети по електроцентрала и няколко къщи.

Потопен е и руски товарен кораб в Азовско море. Загинал е един човек от екипажа, други двама са в неизвестност. Девет души са намерени живи на брега, всичките с руско гражданство.