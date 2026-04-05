Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"

Тази вечер Софийската опера отбеляза 90-годишнината на световноизвестния бас Никола Гюзелев и 85-годишнината на великата Гена Димитрова с емблематичната постановка на операта „Дон Карлос“ на режисьора Пламен Карталов. Още е жив споменът за техните блестящи превъплъщения в централните роли от тази опера. Тази вечер партията на крал Филип изпълни един друг световноизвестен певец - руският бас Александър Виноградов.

Как една 40-годишна постановка може да си върне блясъка на първото представление? Много просто. Като се захрани от творческата енергия на един изключителен певец, какъвто е Александър Виноградов. През годините постановката на „Дон Карлос“ на Пламен Карталов е изпълнявана от великолепни певци, сред които са и четирима забележителни български баси в ролята на крал Филип. Това са Николай Гяуров, Никола Гюзелев, Юлиян Константинов и Орлин Анастасов. Александър Виноградов не крие респекта, който изпитва към огромната българска традиция в изпълнението на тази партия.

Александър Виноградов: "Това поставя много голяма тежест на плещите ми, трябва да вляза в обувките на толкова големи певци. Но, вижте, аз излизам на сцената и пея това, което Верди е написал, а публиката решава харесва ли ѝ или не."

"Абсолютно обожавам всички записи на Гяуров! Какво бих могъл да кажа. Чест е да съм тук, в една продукция, в която той е пял и това беше една от причините да дойда за това участие."

Изпълнението на Виноградов е трогателно за публиката, защото внимателно отнема пласт след пласт обвивката на суровия монарх, докато вокално го изгражда като уязвим и наранен човек, обречен на безмилостна самота.

"Не мисля, че трябва да се опитвам да правя нещо необичайно с ролята, защото вярвам, че не е нужно да се стараеш да изглеждаш различен, трябва да усетиш ролята си и тогава тя става твоя. И тя ще бъде различна, просто защото ти си различен. Надявам се моят Филип да е близо до това, което е написал Верди. Това е моята цел."

Присъствието на Александър Виноградов се оказа вдъхновяващо за българските му колеги, които доказаха, че могат да са равностойни партньори на артист със световна кариера.