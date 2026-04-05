Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване

Варненските плувци прибавиха 426 точки за своя отбор.

Плувен спортен клуб "Черно море" спечели Държавното отборно първенство по плуване, което се проведе в Пловдив. Варненските плувци прибавиха за своя тим 426 точки, като втори и трети останаха столичните клубове "Спринт" и "Олимпия".

В последния ден от състезанието Диана Петкова от "Спринт София" спечели още два златни медала в дисциплините 50 метра свободен стил и 100 метра бруст. Така, Петкова приключи състезанието с актив от 4 златни медала, подобрен рекорд на 100 метра бътерфлай и покрит норматив за европейското първенство в Париж.

В другите финали от днес трето злато спечели Любомир Епитропов от "ВСИ Пловдив", който финишира първи на 100 метра бруст. На 50 метра гръб първото място спечелиха Габриела Георгиева от "Олимпия", за която това бе трети златен медал от състезанието и Валентин Филипов от "Астери". Петър Мицин от "Вихрен" също спечели злато днес в дисциплината 200 метра свободен стил, а при дамите Симона Иванова от "Олимпия".

В състезанието се включиха общо 48 отбора.

Вижте репортаж от неделния ден на турнира във видеото.

#Държавно отборно първенство по плуване #ПСК Черно море

