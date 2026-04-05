Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 м бътерфлай

Представителката на "Спринт София" спечели надпреварата с време 1:00.02 мин., като свали 72 стотни от досегашното върхово постижение на Калина Гамишева.

Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай за жени по време на Държавното отборно първенство по плуване в Пловдив. Представителката на “Спринт София” спечели надпреварата с време 1:00.02 мин., като свали 72 стотни от досегашното върхово постижение на Калина Гамишева. За втория си успех по време на шампионата Петкова изпревари с 2.90 сек. Карина Митрова от “Олимп”. Трета се нареди румънката Мая Чернеа.

Габриела Георгиева от клуб “Олимпия” спечели старта на 200 метра гръб при жените. Георгиева финишира за 2:11.81 мин., като остави след себе си Дарина Ракова от “Сейнт Джордж” и Божидара Борисова от “Вихрен”. В същата дисциплина при мъжете победата беше за Дарен Кирилов (“Доростол”) с време 2:00.85 мин. След него финишираха представителите на “Спринт София” Никола Левтеров и Адриан Йонинов.

Любомир Епитропов беше най-бърз в старта на 200 метра бруст за мъже. Плувецът на ВСИ взе дистанцията за 2:13.83 мин. Европейският шампион остави на сериозна разлика Александър Николов от “Олимп” и молдовеца Тимур Раетчии. При жените победата беше за Камелия Стоименова с 2:34.49 мин. Втора остана съотборничката ѝ в “Спринт София” Калина Ходлей, а трета Хатидже Йозтюрк от клуб “Бриз”.

Петър Мицин донесе успех на “Вихрен” в надпреварата на 400 метра свободен стил при мъжете. Световният и европейски шампион за юноши в тази дисциплина финишира за 3:52.09 мин. Мирослав Терзиев от ПСК “Черно море” даде второ време, а трети завърши съотборникът на Мицин Васил Тушев. При жените победителка стана Симона Иванова (“Олимп”) с 4:25.60 мин.

Светлозар Николов от ВСИ беше най-бърз на 200 метра съчетано плуване при мъжете (2:05.76 мин.), а при дамите победителка стана Маргарита Стоименова от “Спринт София” (2:23.18 мин.). В надпреварата на 100 метра бътерфлай за мъже триумфира Илиян Илиев (ПСК “Черно море”) с време 55.06 сек.

Представителите на “Спринт София” бяха над всички при смесените щафети на 4х100 метра съчетано плуване и в женските квартети на 4х100 метра свободен стил. При мъжете победата на 4х100 метра свободен стил беше за тима на ПСК “Черно море”.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Диана Петкова: Целта ми беше да покрия норматива за европейското първенство Диана Петкова: Целта ми беше да покрия норматива за европейското първенство
Чете се за: 00:57 мин.
Черно море поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство по плуване Черно море поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство по плуване
Чете се за: 03:52 мин.
Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея
Чете се за: 03:52 мин.
България спечели десет медала от турнирите по плуване “Мултинейшън” България спечели десет медала от турнирите по плуване “Мултинейшън”
Чете се за: 01:57 мин.
Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк Протест беляза Общото събрание на българската федерация по кану-каяк
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
