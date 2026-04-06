Почина големият композитор Михаил Белчев
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените

Класическият козунак с минимално увеличение, докато изделията с добавки поскъпват повече заради скъпите суровини

В навечерието на Великден проверка в цех за производство на тестени изделия в Сандански показва, че и тази година козунакът поскъпва, макар и не драстично. Най-сериозно увеличение има при продуктите с шоколад, докато класическите варианти запазват сравнително стабилни цени.

Козунакът остава неизменна част от празничната трапеза, но разнообразието на пазара и промените в цените поставят въпроси пред потребителите.

Според Мира Георгиева, собственик на пекарна за солени и сладки изделия, увеличението тази година е по-скоро ограничено:

"Има малко частично увеличение на козунаците, но специално при нас увеличението не е много. При класическия козунак разликата е около едно евро спрямо миналата година."

Тя уточнява, че основният продукт остава достъпен, въпреки общата инфлация. По-сериозно поскъпване се наблюдава при козунаците с добавки, особено тези с шоколад:

"Другите козунаци са с по-голямо увеличение на база на шоколада, който използваме. Тази година шоколадът и какаото са с по-висока цена и това оказва най-голямо влияние."

Най-търсеният продукт в пекарната също попада в тази категория:

"Нашият най-търсен козунак е с локум и шоколад, а в него използваме доста шоколад, затова цената му е по-висока."

В момента цената му достига около 8 евро. Производителите отчитат ръст в цените на почти всички основни продукти:

"Яйцата са по-скъпи, млякото е по-скъпо, както казах – шоколадът също. При всички продукти има увеличение и макар да е малко, то се усеща."

Според Георгиева, инфлацията няма как да не се отрази:

"Има увеличение на база инфлацията. Няма как цената да остане същата като миналата година."

Сред факторите, които започват да оказват влияние, е и международната ситуация:

"Започва да се усеща отражението от войната в Близкия изток, както и от поскъпването на горивата. Засега ефектът не е много сериозен, но вероятно ще се усети по-силно в следващите месеци."

Интересна тенденция тази година е промяната в потребителското търсене:

"За разлика от миналата година, най-търсените вече не са класическите козунаци, а тези с добавки – особено с шоколад и локум."

Това показва, че въпреки по-високите цени, потребителите са склонни да търсят по-богати и разнообразни продукти за празника.

