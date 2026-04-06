Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев

Почина певецът, композитор и поет Михаил Белчев, съобщи за БТА съпругата му Кристина Белчева.

Поклон пред поета на мелодията на любовта, написаха в профила си във Фейсбук от Съюза на артистите в България по повод кончината на Белчев.

"Лек полет на един голям музикален артист, носител на "Икар" за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си", се казва в публикацията.

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са: "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), на четири първи награди от фестивала "Златен Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златен Орфей" (1996 г.).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987 г.). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004 г.). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018 г.). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021 г.). Става почетен гражданин на София през 2004 година.

Поклонението ще се състои на 9 април (четвъртък), от 13:00 часа в Народния театър "Иван Вазов".

