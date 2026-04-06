България ще играе контрола с Молдова през юли

Българският национален отбор по футбол ще загрее за Лигата на нациите. Селекцията на Александър Димитров ще премери сили с Молдова в контрола. Това потвърдиха от Български футболен съюз. За проверката с молдовците на българите бе загатнато още по време на турнира FIFA Series в Индонезия, но сега нещата вече са официални.

Мачът ще се състои на 5 юни на стадион „Зимбру“ в Кишинев и ще стартира от 20:00 часа българско време. БНТ 3 ще излъчи срещата пряко.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)

Това ще бъде една от двете контролни срещи за „лъвовете“ преди Лигата на нациите. „Трикольорите“ ще открият участието си на 26 септември, когато ще домакинстват на Люксембург. Останалите съперници в група C3 са Исландия и Естония.

Вижте повече във видеото!