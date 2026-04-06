След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти разкриха нови подробности по разследването

Нови подробности по разследването на опита за саботаж на газопровода "Турски поток", транзитиращ руски газ за Унгария.

Експлозивите, открити близо до трасето на газопровода в Сърбия са произведени в Съединените щати. Това съобщи директорът на сръбската Агенцията за военна сигурност Джуро Йованич. Той показа взривните вещества. Те са били внимателно опаковани и запечатани заедно с капсул детонатори, шнурове и друго оборудване за подготовката на саботажа.

Йованич отхвърли като "фалшива новина" появилите се информации, че Унгария има пръст в организирането на инцидента, с цел да обвини Украйна и да повлияе на изборите в полза на премиера Виктор Орбан. Заподозреният е мигрант с военна подготовка, който се издирва, каза Йованич.