Неочакван гост: Малко мече се засели край Кричим

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 04:45 мин.
Следи от дивото животно са открити на метри от ягодови насаждения

Жители на град Кричим заснеха малко мече покатерило се на дърво край насаждения с ягоди и овощни градини. Любопитният случай е от есента, но става известен едва сега, защото нови следи от горското животно са открити в близост до населеното място. Хората предполагат, че мечето е намерило условия да прекара зимата в района и ако се приспособи напълно това може да се превърне в проблем за земеделци и животновъди.

Следи от присъствието на мечка в района били забелязани само на 20 метра от ягодовите градини край Кричим.

Георги Котларов, фермер: "За пръв път виждам мечка тук на полето. Фактически ние се намираме на разстояние 500 - 600 метра от града."

Домашните животни от фермата на Георги Котларов също проявили безпокойство. Кравите започнали да късат загражденията и електропастира. А след няколко дни земеделски стопани в съседство направили и първите снимки на мечка в короната на голямо дърво.

Георги Котларов, фермер: "Мечката е била тук в тези храсти. Момчето дошло да провери какво лаят кучетата, почнал да гледа вътре в храстите, в къпините… И като излезе мечката. И вика – на кучетата им дойде куража, почнаха да я гонят и мечката се качи на дървото."

Според експерти по биоразнообразие мечето е родено през януари миналата година и е останало без майка. Това, че е преживяло зимата е добър знак, но трябва да му се създадат стимули то само да се върне в горите на Родопите.

Александър Дуцов, експерт биологично разнообразие в Световен фонд за защита на природата – България: "Не трябва по никакъв начин да свиква с близостта на хората, не трябва да му предоставя храна, защото то ще свикне, че хората са източник на храна и после като порасне може да влезе в самото населено място и да създаде проблеми."

Мечето създава притеснения и на земеделските производители.

Георги Котларов, фермер: "Хората, които са виждали тук мечката, те не са един или двама, не искат да го споделят това нещо, защото работниците им се плашат. А сега тепърва престои сезона, почват да се берат ягоди и има хора, които са от други населени места и като им кажат, че тук в този район има мечка няма да дойдат да берат ягодите."

Съветите на специалистите какво да се прави при среща с мечка са много, но един от тях е най-важен.

гл. ас. Владимир Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни екоизследвания на БАН: "Каквото и да ви кажа, като видите мечка всичко, което сте прочели, чули или гледали, сте го забравили – най-важното, което трябва да правите е да не бягате."

Няма точна статистика колко са кафявите мечки в България. Официалните данни от 2023-та година на Изпълнителната агенция по околна среда са за 320 – 330 мечки, докато ежегодното преброяването от горските и ловните стопанства вдига числеността им над 1200.

гл. ас. Владимир Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни екоизследвания на БАН: "Около 4 пъти се нанася резултата на Изпълнителна агенция по околна среда в резултата на таксацията. Може би истината е някъде по средата."

Общото мнение и на експерти, и на природолюбители е, че мечките в повечето случаи не са опасни.

гл. ас. Владимир Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни екоизследвания на БАН: "Като цяло нашите мечки не са агресивни, не търсят конфронтация с човека, обикновено бягат."

Георги Котларов, фермер: "Не се е случвало поне в моя си живот, мечка да е атакувала човек. Такъв случай аз не знам."

А в Кричим, в града на ягодите, хората казват с чувство за хумор, че вече имат интересен местен вид – "голяма кричимска катерица".

Автори: Димитър Димитров, Деница Торньова

#малко мече #мече #Кричим

