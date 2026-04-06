Почивките през лятото: Кои са най-предпочитаните дестинации от българите?

Лято на море, планина или далечна екзотична дестинация. Какви са предпочитанията на българите за почивка тази година? Това е темата на изданието "Лични финанси със Светозар Костадинов".

По информация на туристическия бранш не се очаква увеличение на цените или поне не драстично. Възможно е повишение на летищните такси максимум до 40 евро. Що се отнася до по екзотичните дестинации, които българите предпочитат: Карибският басейн е една от тях, особено държави като Мексико и Доминиканската република. В Азия Япония и Китай са особено предпочитани. Това обаче не са най-масовите дестинации, които предпочита българският турист. По-скоро ще заложи на сигурното това лято, на познатото, на близкото, а именно европейски държави, които могат да бъдат посетени за 4 - 5 дни.

Без отлив по отношение на резервациите в България. Бургас и на юг от него, Слънчев бряг и Варненското Черноморие остават най-привлекателни за търсещите топъл пясък и прохладен бриз. Велинград остава желан за планинска почивка, както и целогодишните възможности, които предлага Банско.

доц. Светослав Калейчев, катедра "Икономика на туризма"в УНСС: "Тази година ще има ръст на туристите в Самоков – градът, плюс Боровец. Там много далновидно започнаха да работят за развитието на общината и на туризма. Новата писта, която ще привлече огромен интерес. Строят се нови хотели." Румен Драганов, член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм: "Очакваме интензивни пътувания през лятото като основно пътуванията са посещения при близки, роднини и приятели, когато разделяме туристическите пакети, след това са морските и планинските курорти. Като ползване на база се ползва много втори дом, особено когато става въпрос за морски и планински курорти или във вътрешността на страната, тъй като много хора възстановиха своите жилища и пътуват към тях."

56% от всички пътувания зад граница на българския турист са в Европа. Тази година освен съседни страни има голям интерес както към други южноевропейски държави, така и към по-малко познати места на континента.

Халим Биберов, представител на туристическа агенция: "Европа на първо място, Испания бих поставил, на второ място – Португалия, Лисабон с Порто. Двете дестинации предлагат както почивка, така и културна програма. Много внимание се обръща на гастрономически турове."

Нарастващ интерес има и към други две държави – Полша и Чехия. Причината е в изместването на интереса на туристите към по-близки и сигурни дестинации.

Халим Биберов, представител на туристическа агенция: "Фокусът се измества към близки, краткотрайни пътувания, дори и автобусни. Ако говорим за по-далечни, също европейски, това са Исландия и Ирландия, които започнаха да се търсят след събитията в Близкия изток."

Близкият изток също може да се окаже привлекателен, макар и за определени клиенти. Очакваният отлив от близкоизточните дестинации обаче няма да се отрази съществено, изчисляват от бранша.

доц. Светослав Калейчев, катедра "Икономика на туризма" в УНСС: "Според мен ще има много голяма част от млади туристи, които ще искат да се възползват от уникалните цени, които ще се предлагат на пазара с отделно в хотели, които пък ще са 7 - 8 - 9 звезди уникални услуги и самият бизнес трябва да предложи по-добри цени. Летищата работят." Румен Драганов, член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм: "Всякакви дестинации, които са по-далечни и по-екзотични и сега се очаква да бъдат афектирани всички дестинации, които са свързващи през Близкия или Средния изток от тази гледна точка ще имаме едно намаление в рамките на 30 000 пътувания. Това няма да афектира макрорамката на туризма, тъй като ние за годината очакваме 9,4 млн. излизания в чужбина и тези 20 000 - 30 000 няма да се отразят на общия брой на пътуванията в чужбина."

Ако обаче Близкият изток не може да ви изкуши, няма причина да оставате вкъщи.

Халим Биберов, представител на туристическа агенция: "Противоположна посока на Близкия изток - това са Мексико и Доминикана. За Мексико имаме невероятен успех, също така Северна Африка и Мароко - необятна дестинация предлагаща много културни преживявания, исторически кулинарни, дори и плаж."

Що се отнася до цените - не се очакват съществени промени спрямо миналата година, обясняват от туристическия бранш.

Румен Драганов, член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм: "Цените ще се увеличат, ако има значително увеличаване на цените на петролните продукти или т.нар. петролен шок. Това преди всичко се отнася за две направления – авиокомпании, които имат далечни полети и които използват полети през Близкия и Далечния изток и за луксозния туризъм, т.е. висококатегорийния туризъм, чийто клиенти са от Средния изток." доц. Светослав Калейчев, катедра "Икономика на туризма" в УНСС: "Цената в продуктите и услугите по време на сезона, тъй като ако има и продължи това увеличение в цената на петрола, което води до поскъпване на разходите, това ще доведе до поскъпване в цените на ресторантите. Хората, които отиват в летния сезон, след 4 - 5 месеца ще видят това увеличение. Точно в тези ресторанти забавления може да видим по-голямо увеличение, но ще има успокоение на пазара." Халим Биберов, представител на туристическа агенция: "Казва се, че поскъпват билетите - все още нямаме такава информация за доплащания за летищни такси, но се очаква това да се случи, ако цените на горивата наистина скочат. Но говорим за 20 - 30 до 40 евро в зависимост от дестинацията. Това е таванът, който може да се случи на един билет."

Затова от бранша очакват, че туристите ще продължат да пътуват на близо и на далеч.