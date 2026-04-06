Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране

По думите ѝ в последните седмици в публичното пространство се тиражират "недопустими квалификации"
Изпълняващата функциите градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова излезе с официална позиция, в която заявява, че срещу нея се разпространяват непроверени твърдения и внушения с цел уронване на репутацията ѝ.
По думите ѝ в последните седмици в публичното пространство се тиражират "недопустими квалификации", поднесени по начин, който създава изкривена представа за фактите. Според Русинова целта на тези действия е нейното публично дискредитиране.
Русинова призовава всички, които разполагат с данни за евентуални нарушения, да ги предоставят по законовия ред.
Ето и пълната позиция, изпратена до медиите:
"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.
Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.
Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.
Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.
По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.
Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления."