Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното...
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
По думите ѝ в последните седмици в публичното пространство се тиражират "недопустими квалификации"

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изпълняващата функциите градски прокурор на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова излезе с официална позиция, в която заявява, че срещу нея се разпространяват непроверени твърдения и внушения с цел уронване на репутацията ѝ.

По думите ѝ в последните седмици в публичното пространство се тиражират "недопустими квалификации", поднесени по начин, който създава изкривена представа за фактите. Според Русинова целта на тези действия е нейното публично дискредитиране.

Русинова призовава всички, които разполагат с данни за евентуални нарушения, да ги предоставят по законовия ред.

Ето и пълната позиция, изпратена до медиите:

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления."

#позиция #градски прокурор на София #емилия русинова

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
2
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
3
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
4
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
5
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
6
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари
Атанас Запрянов: Самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за икономиката Атанас Запрянов: Самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за икономиката
Чете се за: 04:07 мин.
Осем души са задържани при акция срещу купения вот в област Сливен Осем души са задържани при акция срещу купения вот в област Сливен
Чете се за: 01:10 мин.
След акцията в Дупница: Очакват се нови данни за нелегалната база за цигари След акцията в Дупница: Очакват се нови данни за нелегалната база за цигари
Чете се за: 00:37 мин.
След фаталния побой в Слънчев бряг: Близки на загиналия мъж настояват за справедливост След фаталния побой в Слънчев бряг: Близки на загиналия мъж настояват за справедливост
Чете се за: 03:07 мин.
Янкулов подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Янкулов подготвя предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София
Чете се за: 01:45 мин.

Спомен за големия Михаил Белчев
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Иран са получили план за край на войната
Чете се за: 03:00 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
