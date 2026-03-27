След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция

Мария Чернева от Мария Чернева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Контролните органи в Гърция спряха автомобила на наш съгражданин, защото не може да представи документ за преминат технически преглед. Оказва се, че от Нова година, вече не се залепят екостикери на предното стъкло, които бяха валиден документ за гръцките контролиращи. От Министерството на транспорта обаче твърдят, че промените и електронното удостоверение за преминаване през технически преглед е хармонизирано със съответната европейска директива.

Гърция му е редовна дестинация. Дали за почивка или за риболов, но за първи път изпада в подобна ситуация.

Иван Таков: "Спря ме полицейски патрул за проверка. И така малко трудно се разбрахме, понеже не говоря добре английски, но поискаха стикер, холограмен, за годишен технически преглед. А колата тази година е минала на такъв преглед и се оказа, че такъв стикер не дават, като минаваш преглед. А те го искат."

С промяна в Наредбата за технически прегледи отпадат т.нар. екостикери, които се лепяха на предното стъкло. Удостоверението за преминат преглед е само електронно. А с промени в Закона за движение по пътищата единственият талон, който се издава, не е задължителен за носене. Нашите контролни органи правят проверка по регистрационния номер, но чуждите контролни органи няма как да направят това.

Иван Таков: "И искаха да ми съставят акт и да ми свалят номерата на колата. Глоба да платя. Обясних им каква е ситуацията, че просто не ми е даден, не че не съм минал с колата на преглед. И така малко по милост минах. Без да ме глобят."

Дали за промените тук са уведомени всички страни от Европейския съюз от Министерството на транспорта не получихме отговор. От там единствено уточниха, че новото удостоверение за техническа изправност съдържа всички стандартизирани елементи със съответните хармонизирани кодове в прилежащата директива. Тези кодове позволявали еднозначно разчитане на информацията от компетентните органи на всички държави членки.

Но справката в същата директива показва, че образците на документи и стикери, които сме им представили стоят непроменени. И новият талон изглежда различен.

- И сега какво? Няма да ходите вече в Гърция?

Иван Таков: "Ами, не знам. В такава ситуация, не знам какво трябва да се направи. Някой трябва да вземе отношение."

Иван е убеден от собствен опит, че контролните органи в Гърция не са уведомени за промените тук. И няма как да докаже пред тях, че автомобилът му е изправен.

