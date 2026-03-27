Шествие в София: Под надслов "Не на финансирането на геноцида в Газа!"

Шествие под надслов "Нe на финансирането на геноцида в Газа!" се провежда в момента в столицата.



Организатори са от инициативата "Студенти за Палестина, България". Шествието тръгна от Софийския университет като крайната цел е Дома на Европа. Според протестиращите Израел получава над 2 милиарда евро по европейски научни програми, които пряко и косвено финансират военната промишленост. Те призовават за прекратяване на икономическото и научното сътрудничество между Израел и ЕС и посочват, че участието на Русия е било прекратено по същите съображения през 2022 г.