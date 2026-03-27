Пловдив ще бъде домакин на три големи състезания по гребане в рамките на една година. Гребният канал ще приеме кръг от Световната купа през юни за мъже и жени, Световното първенство за юноши до 19 години през август и Балканиада в началото на септември.

Организационният комитет по гребане за България получи отлична оценка от проверката на Контролната комисия на Световната федерация. България ще се възползва от домакинството и ще включи младият състезатели още на Световната купа.

През следващата година Пловдив ще домакинства на две световни първенства, които за първи път ще се проведат едновременно.