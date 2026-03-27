Открит е гроб, който може да е на мускетаря Д'Артанян

Гроб в пода на църква в Нидерландия може би съдържа останките на френския мускетар Д'Артанян, обезсмъртен в произведението на Александър Дюма „Тримата мускетари“.

Археолози попаднаха на откритието след пропадане в пода на църквата "Свети свети Петър и Павел" в Маастрихт. ДНК тестове ще установят дали скелетът, намерен в новооткрития гроб пред олтара, наистина е на прочутия мускетар на Луи ХІV.

За него се знае, че е бил убит при обсадата на Маастрихт преди повече от 350 години. Отдавна се смята, че може би е бил погребан в точно тази църква.