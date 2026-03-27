В Турция се грижат за редки котки с различни цветове очи

В град Ван, Турция, има специален център за опазване на прочутата Ванска котка. Тези котки са известни с бялата си козина и често с разноцветни очи – едното синьо, другото кехлибарено.

Центърът цели да запази тази рядка порода, като специалисти внимателно избират кои котки да се размножават. Само за една година в центъра са се родили 110 котенца.

Посетителите могат да влизат при животните, да ги галят и да научат повече за тях, като много семейства водят децата си, за да ги учат на любов и уважение към животните.