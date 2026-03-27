НАСА стартира подготовката за мисията „Артемида 2“

Днес, 27 март, започва излъчването на живо от НАСА, което ще покаже първите стъпки към ново пътуване около Луната. Астронавтите ще пристигнат в Космическия център „Кенеди“, откъдето ще започне мисията „Артемида 2“.

Това ще бъде първият полет с хора около Луната от над 50 години. Екипът няма да кацне, а ще обиколи Луната и ще се върне. Всеки може да гледа подготовката на живо и да стане част от това космическо приключение.

Учените определят мисията като важна крачка към бъдещи мисии и дори към живот на Луната.