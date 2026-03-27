В Световния ден на театъра: Отличават най-добрите с наградите „Икар“

В Световния ден на театъра традицията продължава - раздават наградите за сценични изкуства "икар". За 52-ри път родните театрали определят най-добрите през годината.

Тази вечер ще бъдат раздадени наградите. Вече са ясни и почетните награди "Икар". Награда за цялостен принос в театралното изкуство се връща на актрисата Анета Сотирова. За педагогическа дейност статуетката отива при професор Боньо Лунгов. Също така за "чест и достойнство" награда се присъжда на сценографката Мария Диманова.

Театърът, който ни обединява. За това напомня и актьорът Уилям Дефо, който е автор на тазгодишното световно послание за празника.

Той казва „Нека да пазим тази сила на театъра, че той ни свързва и ни показва, на къде отиваме.Социалните мрежи, които ни обещават свързаност, всъщност ни разделят.“

Любопитно е, че именно със „ Слон в стаята“, този драматургичен текст, актрисата Елена Телбис печели тази вечер награда.

Сред отличените е Паула Маравиля, която получи наградата за дебют за участията си в спектакли в театър „Сфумато“ и на сцената на Пловдивския театър.

При поддържащите роли победители са Ирини Жамбонас за „Последната нощ на Сократ“ в Театър 199 и Веселин Мезеклиев за „Последна стъпка“ на сцената на Народния театър.

Наградата за майсторско техническо осъществяване отива в Народния театър за спектакъла „Хеда Габлер“.

Специална награда за цирково изкуство получи Ненчо Илчев за музея на магията в село Момчиловци.

Церемонията беше почетена и от вицепрезидента Илияна Йотова, която отправи пожелание към артистите:

„Искам да им пожелая нещо тази вечер. Все така да летят нависоко, да търсят този красив полет, изпълнен със смисъл в омагьосващото изкуство на театъра.“ „Има отношение към колегите все повече и повече и отношението е изключително положително. Разбират, публиката разбират ситуацията в която се намираме и ни помагат“, каза Христо Мутафчиев.

