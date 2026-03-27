Срещата на Г-7 във Франция: Държавният секретар на САЩ се присъедини към колегите си

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Снимка: БТА
Външните министрити от Г-7 призоваха за край на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура в Близкия изток. Министрите също така потвърдиха необходимостта от възстановяване на безопасното и освободено от такси корабоплаване в Ормузкия проток.

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се присъедини днес към срещата в Париж. Колегите му от водещите западни демокрации очакваха разяснения по американската стратегия за войната срещу Иран. До този момент съюзниците на Вашингтон от Г-7 са категорични, че не искат да участват в регионалния конфликт.

Нямаме разногласия с Вашингтон, заяви германският външен министър. Йохан Вадефул твърди, че са предвидени преки преговори между САЩ и Иран в Пакистан „много скоро“. Според него Путин подпомага Иран.

Йохан Вадефул - външен министър на Германия: "Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна. Тази стратегия не трябва да успее. Русия очевидно подкрепя Иран, като предоставя информация за потенциални цели. Украйна вече се е превърнала в партньор по сигурността за държавите в Близкия и Средния изток. Тя допринася със своя опит, например, в защитата срещу атаки с дронове. Това показва колко много и колко бързо се променят реалностите на политиката за сигурност и колко жизненоважна остава силната Украйна и за Европа.“

