Срещата на Г-7 във Франция: Държавният секретар на САЩ се присъедини към колегите си

Външните министрити от Г-7 призоваха за край на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура в Близкия изток. Министрите също така потвърдиха необходимостта от възстановяване на безопасното и освободено от такси корабоплаване в Ормузкия проток.

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се присъедини днес към срещата в Париж. Колегите му от водещите западни демокрации очакваха разяснения по американската стратегия за войната срещу Иран. До този момент съюзниците на Вашингтон от Г-7 са категорични, че не искат да участват в регионалния конфликт.

Нямаме разногласия с Вашингтон, заяви германският външен министър. Йохан Вадефул твърди, че са предвидени преки преговори между САЩ и Иран в Пакистан „много скоро“. Според него Путин подпомага Иран.